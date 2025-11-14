Canestri rotti e pavimentazione ko, appello per rilanciare il campetto da basket

Il campetto da basket di corso Cincinnato angolo corso Molise ha bisogno di un intervento di riqualificazione. Durante l’ultima seduta della Circoscrizione 5 è stata infatti discussa l’interpellanza presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Pasquale Frisina e Luigi Martina, dedicata allo stato di degrado dell’area sportiva, molto frequentata dai giovani del quartiere Lucento.

L’atto, approvato all’unanimità da tutte le forze politiche, chiedeva due interventi precisi: la sostituzione dei due canestri rotti e il rifacimento della pavimentazione, oggi gravemente deteriorata e considerata non sicura per chi utilizza il campo.

Dagli uffici circoscrizionali è arrivata una prima risposta positiva: i nuovi canestri saranno installati in primavera. Per quanto riguarda invece il rifacimento completo della pavimentazione, la questione passa all’ente centrale del Comune, da cui si attende un riscontro tecnico ed economico.

“Siamo soddisfatti che la richiesta sia stata riconosciuta da tutti i gruppi consiliari - spiegano i firmatari -. Il campetto è un punto di aggregazione importantissimo per i ragazzi della zona e merita di essere messo in sicurezza e valorizzato”.