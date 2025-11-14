Le Finals invadono il Poli: campioni e studenti si sfidano a pickleball (e il rettore si ritrova in pantaloncini) [FOTO e VIDEO]

Campioni e amatori insieme, nel cortile degli ingegneri. Il Politecnico di Torino ha ospitato questa mattina un’esibizione di pickleball, una delle discipline emergenti nate da una costola del tennis e che punta a ripercorrere il successo del padel.

Un evento inserito all’interno del programma delle Nitto Atp Finals Week al Politecnico di Torino. E che ha visto la squadra delle Leggende composta da Flavia Pennetta, oggi opinionista e grande ex tennista italiana, vincitrice degli US Open nel 2015. Con lei anche Renzo Furlan, opinionista e già coach di Jasmine Paolini. Poi il tennista spagnolo già numero 2 al mondo Atp, Alex Corretja e il tennista giapponese Shūzō Matsuoka.

A sfidarli, una selezione di personale e studenti del Politecnico di Torino, guidata da Diego Nargiso, ex tennista professionista e oggi Senior Sport Manager dell’Ateneo. In campo anche il rettore Stefano Corgnati, che ha fatto alcuni scambi insieme a Flavia Pennetta sfidando Furlan e Matsuoka.

Tra i presenti anche il governatore Alberto Cirio, che ha confidato: “Arrivo dall’ospedale Regina Margherita e alcuni pazienti mi hanno detto: devi tenere qui ancora le Atp Finals, perché così potranno vederle anche gli altri bambini che non sono ancora guariti”.

"L'Ateneo apre le sue porte con talk e incontri che uniscono sport, formazione e innovazione - commenta Corgnati -. Lo sport, insieme alla formazione e alla ricerca, rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita personale e professionale dei nostri studenti e delle nostre studentesse. L’utilizzo degli spazi del Campus per lo sport e per iniziative che coinvolgono attivamente la nostra comunità studentesca internazionale è un segno concreto della volontà del Politecnico di aprirsi alla città, promuovendo un’università non solo come luogo di formazione, ma anche come spazio di benessere, dialogo e partecipazione.”

Il campo di pickleball rimarrà aperto tutta la settimana per la comunità dell’Ateneo dalle 9 alle 17 e ospiterà ogni giorno una partita ufficiale della “Road to Torino”.