Energie Nove, la nuova rassegna teatrale per compagnie emergenti organizzata dallo Stabile

Energie Nove è la nuova rassegna del Teatro Stabile di Torino animata da compagnie emergenti indipendenti, il cui titolo è ispirato alla rivista fondata nel 1918 da Piero Gobetti ad appena diciassette anni che promuoveva un rinnovamento culturale, etico e artistico, aperto all’Europa, critico verso il conformismo e capace di fare dell’intellettualità e dell’arte strumenti di emancipazione civile. L’intento di questo nuovo progetto è quello di dare anche oggi, come allora, uno spazio a visioni nuove, indipendenti, critiche.

La rassegna si svolgerà alle Fonderie Limone di Moncalieri, nella Sala Piccola, tra il 17 e il 24 novembre e ospiterà 15 titoli, cadenzati a due per sera, dando la parola ad artisti di venti o trent’anni su temi dibattuti e cogenti nel nostro presente.

Protagonisti della rassegna saranno giovani artiste e artisti, molti dei quali formatisi alla Scuola per Attori dello Stabile, che hanno già saputo farsi apprezzare.

IL PROGRAMMA

17 novembre 2025, ore 20.00

GL’INNAMORATI

17 novembre 2025, ore 21.30

FREEVOLA

18 novembre 2025, ore 20.00

FUNERALE ALL’ITALIANA

18 novembre 2025, ore 21.30

DISCONFESSION

19 novembre 2025, ore 20.00

L’ULTIMA NEVE DI GIUGNO

19 novembre 2025, ore 21.30

LA TECNICA DELLA MUMMIA

20 novembre 2025, ore 20.00

CARA ETTY

20 novembre 2025, ore 21.30

IL MACELLO

21 novembre 2025, ore 20.00

DECALOGO

21 novembre 2025, ore 21.30

FUORIGIOCO

22 novembre 2025, ore 19.30

IL PIÙ GRANDE SEGRETO DI CONOR O’MALLEY

22 novembre 2025, ore 21.00

QUESTA LETTERA SUL PAGLIACCIO MORTO

23 novembre 2025, ore 16.00

CODICE BIANCO

23 novembre 2025, ore 18.00

I’VE LOSS OF ATTENTION

24 novembre 2025, ore 20.00

CASA MIA

INFO

Teatro Fonderie Limone Moncalieri, via Pastrengo 88, Moncalieri

Orari degli spettacoli

da lunedì a venerdì, primo spettacolo ore 20, secondo ore 21.30;

sabato primo spettacolo ore 19.30, secondo ore 21;

domenica: primo spettacolo ore 16, secondo ore 18.

Prezzo dei biglietti: biglietto singolo 10 euro, carnet 5 spettacoli 35 euro.

Biglietteria: Tel. 0115169555 – Numero verde 800235333 -email biglietteria@teatrostabiletorino.it