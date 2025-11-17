Degrado in piazza Sofia: "Contenitori abiti usati trasformato in discarica"

Degrado in piazza Sofia, nei pressi di corso Taranto, vicino al contenitore per la raccolta differenziata degli abiti usati. Da tempo i residenti segnalano i problemi, legati in particolare agli atti vandalici e svuotamenti non autorizzati dello stesso.

Maglioni, pantaloni, scarpe ed altre vestiti gettati alla rinfusa sul marciapiede, oltre ad altri rifiuti abbandonati impropriamente lì. A raccogliere le lamentele dei cittadini il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò, che ha presentato un'interpellanza

Iannò: "Discarica a cielo aperto"

"Questo punto di raccolta - ha spiegato l'esponente del centrodestra - è stato trasformato in una sorta di discarica a cielo aperto. Voglio sapere quali misure siano state adottate per risolvere il problema e se siano previsti interventi di riqualificazione dell'area".

Per cercare di risolvere il problema, Amiat negli scorsi mesi aveva deciso di spostare il contenitore dall'isola interrata di piazza Sofia all'attuale collocazione. Un trasferimento che aveva fatto calare "l'abbandono di materiale tessile e rifiuti vari".