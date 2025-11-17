Melanzane sotto lente: da Torino l'atlante genetico dell'ortaggio

Un ortaggio tanto comune sulle nostre tavole quanto sorprendente nella sua storia evolutiva. La melanzana diventa protagonista della scena scientifica internazionale grazie a uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, che per la prima volta traccia un atlante completo dei suoi geni e delle sue caratteristiche agronomiche: il cosiddetto pan-genoma e pan-fenoma. Un traguardo che apre nuove prospettive per l’agricoltura del futuro, tra sostenibilità, miglioramento genetico e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il lavoro, frutto della collaborazione tra 24 ricercatori di 7 Paesi, è stato coordinato da Lorenzo Barchi dell’Università di Torino (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari), Björn Usadel dell’Università di Düsseldorf e del Centro di Ricerca di Jülich (Germania), e Giovanni Giuliano dell’ENEA (Italia).

Alla base dello studio c’è una collezione mondiale di oltre 3.400 varietà di melanzane e dei loro antenati selvatici, da cui i ricercatori hanno selezionato 368 varietà rappresentative. Le analisi genomiche, incrociate con 218 tratti agronomici valutati in campo (Spagna, Italia e Turchia), hanno permesso di identificare circa 16.300 geni condivisi da tutte le varietà e 4.000 geni “dispensabili”, legati a specifici adattamenti.



Dallo studio emerge anche un viaggio affascinante lungo le rotte della storia: la domesticazione della melanzana iniziata in India e Sud-Est asiatico, l’evoluzione delle forme e dei colori sotto l’influenza dell’uomo e dell’ambiente, fino alla diffusione in Europa e Medio Oriente. Un esempio sono le varietà asiatiche che conservano ancora buccia chiara e foglie spinose, tratti persi in altri continenti.



“Questo lavoro rappresenta una pietra miliare: non solo riscrive la storia del miglioramento genetico della melanzana, ma apre nuove prospettive per la sua selezione futura”, afferma il prof. Lorenzo Barchi, coordinatore del progetto per l’Università di Torino. “Abbiamo identificato oltre 3.000 associazioni tra tratti e regioni genomiche, individuando per molte di esse le mutazioni del DNA responsabili. Nel lavoro descriviamo in particolare tre esempi significativi: la formazione delle spine, la resistenza al fungo Fusarium oxysporum e il contenuto di acidi isoclorogenici nel frutto, composti antiossidanti di grande interesse nutrizionale”.

Le informazioni genetiche e fenotipiche generate costituiscono un archivio di riferimento unico a livello mondiale, che consentirà di accelerare lo sviluppo di nuove varietà più produttive, resistenti e sostenibili. Tutti i dati genomici e le varietà analizzate nello studio sono pubblicamente accessibili, a sostegno di una ricerca aperta e condivisa. Le varietà saranno distribuite secondo un Accordo Standard di Trasferimento di Materiale (SMTA), per garantire che i benefici economici derivanti da nuove varietà siano condivisi con i custodi originari delle risorse genetiche, in conformità con il Trattato Internazionale della FAO sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura.

“Questo approccio crea una situazione vantaggiosa per tutti – sottolinea Barchi –: custodi, ricercatori, aziende sementiere e consumatori potranno trarre beneficio da una ricerca pubblica che valorizza la biodiversità e promuove l’innovazione sostenibile”.

La costruzione del pan-genoma e del pan-fenoma della melanzana rappresenta una tappa fondamentale per comprendere i meccanismi della domesticazione, della diversità genetica e dell’adattamento ambientale. L’integrazione di dati genomici e fenotipici permetterà in futuro di orientare la selezione assistita da genoma (“pangenome-assisted breeding”) per ottenere varietà più resilienti ai cambiamenti climatici e alle malattie, e con caratteristiche qualitative migliorate. Un passo decisivo verso un’agricoltura sempre più intelligente, equa e sostenibile.