Città metropolitana al lavoro per l'adeguamento delle scuole di Feletto

Il Comune di Feletto chiederà il supporto della Città metropolitana di Torino per la progettazione della manutenzione straordinaria del plesso che ospita le scuole dell’infanzia ed elementare. Lunedì 17 novembre la Sindaca, Maria Cristina Ferrero, e il Vicesindaco, Enzo Bretto, ne hanno parlato con il Vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.

L’amministrazione ha stimato in 800.000 euro l’investimento globale che renderebbe la scuola efficiente dal punto di vista energetico e rispondente alla normativa antisismica. Sono già stati effettuati alcuni interventi per l’efficientamento dell’impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l’ottenimento del certificato di prevenzione degli incendi.

Ma occorre redigere un progetto complessivo e reperire i finanziamenti per completarlo. Il Vicesindaco Suppo ha suggerito agli amministratori di Feletto di richiedere la progettazione alla Direzione azioni integrate con gli Enti locali della Città metropolitana, in modo da poter disporre di un progetto tecnicamente ineccepibile da presentare alla Regione Piemonte e al Ministero per l’Istruzione al fine di ottenere finanziamenti.