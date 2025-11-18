 / Cronaca

Arrestato il rapinatore seriale che aveva messo a segno tre colpi tra corso Belgio, piazza Statuto e il quartiere San Donato [VIDEO]

Si tratta di un italiano di 46 anni: a incastrarlo sono state le immagini di videosorveglianza, ma anche le impronte digitali rilevate dalla Polizia

Tre rapine commesse negli ultimi mesi: è finito in manette l'uomo che era diventato il terrore di negozi e attività di Torino. In particolare, gli agenti della Polizia hanno arrestato un italiano di 46 anni cui sono attribuiti tre episodi avvenuti in tempi piuttosto recenti: le indagini sono iniziate a fine settembre, quando un malvivente si era introdotto in un istituto bancario di corso Belgio, armato di coltello e, dopo aver minacciato i dipendenti presenti, era riuscito a impossessarsi della somma di 570 euro. 

 



Il giorno dopo la stessa persona, il cui volto era nascosto almeno in parte da cappellino e occhiali da sole, aveva minacciato con una pistola i commessi di un supermercato del quartiere San Donato, facendosi consegnare il denaro in cassa: un bottino da 1260 euro. Infine, la settimana successiva, sempre lo stesso uomo, anche questa volta armato di pistola e con il volto nascosto, aveva rubato la somma di 700 euro all’interno di un supermercato in zona Piazza Statuto. Qui il rapinatore, al tentativo di reazione di un cassiere, lo aveva colpito e minacciato.

A incastrare il rapinatore sono state le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali, ma anche le rilevazioni effettuate dagli agenti della Polizia Scientifica che hanno individuato impronte digitali utili sui luoghi interessati dalle rapine e hanno permesso di ricostruire le dinamiche dei tre eventi.

