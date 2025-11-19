Natale a colori in via Frejus: shopping, artigianato e giostre per una domenica di festa

Una giornata di festa, shopping e divertimento per tutte le famiglie. Domenica 23 novembre via Frejus si trasformerà in un grande viale pedonale dedicato ai colori del Natale, con un ricco programma di attività pensate per animare uno dei cuori commerciali della Circoscrizione 3.
L’iniziativa, patrocinata dalla Circoscrizione, prevede negozi aperti per l’intera giornata, affiancati da un lungo percorso di bancarelle, artigiani, hobbisti e produttori che offriranno idee regalo, oggetti creativi e specialità del territorio.
Non mancherà lo spazio dedicato ai più piccoli: lungo la via saranno presenti giostre e attrazioni pensate per regalare un pomeriggio di festa alle famiglie del quartiere.
L’evento interesserà il tratto di via Frejus compreso tra corso Trapani e corso Racconigi, che per l’occasione si vestirà a tema natalizio, dando ufficialmente il via alle iniziative che anticipano il periodo delle festività.