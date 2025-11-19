Volley A1/F: Scandicci insormontabile per la Monviso Volley

Sulla carta era una gara impossibile e sul campo è stata una gara impossibile. La Monviso Volley fatica in ricezione e in attacco e scivola sotto 2-0. Entra in campo Dodson e arriva la reazione che consente di vincere in recupero il terzo set e guidare il secondo, prima di crollare nel finale e cedere la posta piena alla Savino Del Bene Scandicci. Continua l’enigma Malual che mette a referto solo 7 punti con 4 errori.

Primo set

Scandicci prende il largo, sfruttando tre errori della Monviso Volley e il turno di servizio di Traballi (8-2). Il divario sale a +11 (14-3). La ricezione fatica e Battistoni non trova l’intesa al centro con Akrari. Marchiaro si gioca una girandola di cambi, ma l’inerzia non si inverte e Scandicci chiude comodamente 25-10 con una fast di Weitzel.

Secondo set

La Monviso va avanti 0-2 e poi 4-6. Ma Malual non incide e per quanto la squadra lotti, spinta da Davyskiba, le padrone di casa spaccano il set nuovamente con un turno di servizio di Traballi (17-12). Antropova chiude la pratica con un ace (25-18).

Terzo set

Il parziale inizia malissimo. Le toscane si portano sul 5-1 e la strada sembra segnata, ma la Monviso, spinta da Dodson al centro al posto di Akrari, recupera punto dopo punto e scava un primo solco volando sul 10-14, proprio grazie a due ace di Dodson. Antropova e compagne non riescono a risalire la china e il divario si allarga sino agli 8 set point conquistati da Bridi con una schiacciata di seconda. Quattro vengono sprecati, ma ci pensa Skinner a sbagliare il servizio e regalare il 20-25.

Quarto set

La Monviso riparte da dove aveva finito, volando sul 2-5. Davyskiba trova le mani del muro e va sul 4-8. Dodson continua a bombardare dai 9 metri con altri due ace (7-12). Scandicci si riporta a -1 con una pestata della linea dei 3 metri da parte di Davyskiba (12-13). Il pari lo mette a terra Antropova (14-14) e la freccia Ruddins (15-14). Con un muro della schiacciatrice bielorussa la Monviso rimette un piede avanti (16-17). Ruddins spara fuori e regala il doppio vantaggio (17-19). Scialanca pasticcia in ricezione e regala l’ace a Bechis (21-21). La Savino prende il doppio vantaggio con un muro di Nwakalor (23-21). Un altro muro Di Antropova su Davyskiba chiude il match (25-22).