Lavori ai binari: sabato e domenica modifiche ai treni del SFM a Torino Rebaudengo

La circolazione ferroviaria tra Torino Rebaudengo e Germagnano sarà interrotta dal pomeriggio di sabato 22 novembre e l’intera giornata di domenica 23 novembre per la realizzazione, in accordo con Regione Piemonte, degli interventi che consentiranno l’utilizzo di ciascun binario in entrambi i sensi di marcia e il rinnovo dei sistemi di gestione della circolazione.

Regionale di Trenitalia ha riprogrammato l’offerta per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio; il servizio verrà garantito con bus nella tratta tra Torino Rebaudengo e Ciriè-Germagnano con fermate intermedie nelle stazioni previste dalla linea.

I treni delle linee SFM 6 (Torino Aeroporto di Caselle-Asti), SFM 7 (Ciriè-Fossano) e SFM 4 (Germagnano -Alba) iniziano e terminano la loro corsa a Torino Stura.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.