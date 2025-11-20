Dopo 8 anni Pinerolo ha di nuovo uno sportello per il volontariato

Dopo 8 anni, il Centro Servizi Vol.To - Volontariato Torino torna a Pinerolo. Ieri, mercoledì 19 novembre, è stato inaugurato lo Sportello a servizio dei volontari e delle associazioni nei locali comunali di via Bignone 40. Per il momento lo spazio sarà aperto il terzo mercoledì del mese, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 17 e potrà erogare servizi ai 150 enti del terzo settore accreditati sul territorio.

“Esorto i volontari a chiederci tutto ciò di cui hanno bisogno, magari proponendo anche nuovi servizi, perché da sempre il volontariato è motore di sviluppo sociale, identificando nuove frontiere per la sua e la nostra attività – commenta Silvio Magliano, presidente emerito di Vol.To –. Mi auguro che le richieste siano molte al punto da spingerci a chiedere all’Amministrazione la disponibilità della sede anche in altri orari”.