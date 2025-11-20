"Rifiorire 3.0 – Riconoscere le Red Flag", una giornata dedicata al tema dei segnali precoci della violenza

In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne, il Servizio Passepartout del Comune di Torino e l’Associazione Verba presentano Rifiorire 3.0 – Riconoscere le Red Flag, una giornata interamente dedicata al tema dei segnali precoci della violenza, con un focus specifico sulla condizione delle donne con disabilità e sulle forme di discriminazione intersezionale che possono aumentare la vulnerabilità e isolare le vittime. L’appuntamento è per martedì 25 novembre, dalle 10:30 alle 19:30, presso gli spazi del Servizio Passepartout in Corso Unione Sovietica 228/D a Torino; l’ingresso è gratuito su prenotazione.

La giornata è pensata come un percorso di consapevolezza, prevenzione ed empowerment, dove laboratori esperienziali, momenti artistici e spazi di parola si intrecceranno per fornire strumenti concreti di riconoscimento delle red flag, quei segnali troppo spesso invisibili che anticipano dinamiche di controllo, manipolazione e violenza psicologica, fisica ed economica.

Secondo le ricerche europee più recenti, le donne con disabilità hanno da due a cinque volte più probabilità di subire violenza rispetto alle donne senza disabilità, incontrando spesso barriere fisiche, comunicative e culturali che ostacolano ulteriormente la richiesta di aiuto. Rifiorire 3.0 nasce proprio dalla necessità di riportare questa complessità al centro del dibattito, offrendo spazi accessibili e sicuri in cui riconoscere, nominare e trasformare l’esperienza della violenza. La giornata prevede cinque laboratori tematici (10.30-17.30) per esplorare corpo, emozioni, creatività e narrazione, seguiti da un Open Mic aperto a tutte (17.30–19.30), un momento collettivo in cui condividere storie, poesie, pensieri ed esperienze legate al tema della prevenzione e della rinascita.

L’evento è organizzato dal Servizio Passepartout della Città di Torino e dall'Associazione Verba, nell’ambito del Servizio Antiviolenza per Persone con Disabilità – Il Fior di Loto, in collaborazione con Associazione Mana, Associazione Volonwrite, Associazione ConTatto, Forma e Materia, Università di Torino, Università degli Studi di Genova, Associazione Forme in Bilico, Collettivo Moleste e Associazione Mandala APS e con il contributo di &PLUS Srl STP Società Benefit.

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà anche possibile visitare la Red Flag Gallery, una mostra digitale collettiva che raccoglie segni, immagini e parole che rappresentano le red flag della quotidianità, inviate da cittadine e cittadini: «Ogni voce è importante e ogni storia può diventare un seme di cambiamento. Riconoscere le Red Flag è il primo passo per rifiorire» sottolineano dall'organizzazione.

Per l’edizione 2025, Rifiorire 3.0 si arricchisce di un elemento simbolico di grande forza: il disegno realizzato dall’artista Senza Dubbio Luci, capace di tradurre in un’unica immagine il percorso di cura, ascolto e rinascita che l’evento vuole promuovere.

Il fiore scelto come immagine ufficiale non è perfetto, proprio come nessuna di noi, ma vive nella sua fragilità e nella sua resilienza, piegandosi senza spezzarsi. Si apre al sole, trovando nutrimento nella comunità e rifiorendo ogni volta che qualcuna sceglie di parlare, chiedere aiuto o non voltarsi dall’altra parte. L’opera rappresenta un fiore che sorride, delicato e coraggioso, simbolo della forza che cresce anche nei momenti più difficili.

Un’immagine che accompagnerà tutto il percorso di Rifiorire 3.0 come invito alla cura reciproca, alla consapevolezza e alla possibilità di rinascere nei propri tempi e con i propri colori.

IL PROGRAMMA

Tutti i laboratori sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejDbY5VRKUrHRnqsSGbXjwJkQJMbc2BlbL5oV1cXT5o4n4Rg/viewform?usp=publish-editor

La partecipazione all'Open Mic è gratuita, con iscrizione obbligatoria a questo link: https://docs.google.com/forms/d/1586bwonnlqz-v1T7ZDkvur57U0h95Tz9gOGzCMBsjQI/edit?usp=drivesdk

Risveglio Energetico – Associazione Mandala

Stanza Mandala (1° piano) 10–11

Un percorso di ascolto corporeo per sciogliere tensioni, riconnettersi a sé stesse e imparare a leggere i segnali che il corpo invia quando qualcosa non va.

Laboratorio di Oreficeria – Un Fiore per rifiorire – Servizio Passepartout

Stanza Mandala (1° piano) 10–12 oppure 14.30–16.30

Creazione di un ciondolo di rame a forma di fiore, simbolo di cura e rinascita.

Spicchi di Benessere – Associazione Forme in Bilico

Atelier di pittura (Zona CASP) 10–12

Un laboratorio artistico per ricomporre frammenti interiori e dare vita a un’opera collettiva sulla rinascita.

Caviardage – Le parole che restano – Servizio Passepartout

Atelier di pittura (Zona CASP) 14–16

Un laboratorio di poesia visiva dove trasformare testi preesistenti in versi nuovi, dando forma a emozioni e consapevolezze.

Fumetto – Un mondo sicuro – UniTo, UniGe, Collettivo Moleste

Sala Kahlo (2° piano) 16-17.30

Creazione collettiva di storie a fumetti ispirate al volume Fai rumore, per esplorare relazioni sane e spazi sicuri.

Open Mic

Spazio ex Oasi (cortile) 17.30-19.30

Uno spazio di parola libero, accessibile e aperto a tuttə per condividere storie, poesie e vissuti.