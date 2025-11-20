Mirafiori e cassa integrazione: “La 500 ibrida non basta. Servono investimenti”

Le incognite sull’auto, ma anche il futuro dei mezzi pesanti e dell’acciaio. Sono tante le partite aperte nell’economia torinese e piemontese e il mondo sindacale è in fibrillazione. "Per Mirafiori non basta 500 ibrida" “Per Mirafiori non basta la 500 ibrida. È stato detto che Stellantis aspetta indicazioni dall’Europa, ma per rilanciare l’auto in Italia serve altro. Abbiamo troppi stabilimenti in cassa integrazione e non si può andare avanti così: stanno investendo ovunque, ma non in Italia“, dice il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a Torino in occasione del Consiglio Confederale Regionale della Uil.

Iveco e Tata: “Ormai diffidiamo delle parole di Urso”

Ma anche su Iveco è stata Motors, nonostante le dichiarazioni rassicuranti del ministro delle Imprese Adolfo Urso per i prossimi due anni, Bombardieri sceglie il sarcasmo: “Due anni fa si parlava di un arrivo imminente di un competitor cinese nel mondo dell’auto. Lo stiamo ancora aspettando. Ecco perché abbiamo imparato a diffidare delle dichiarazioni di Urso”.

Ilva: “Il governo la sta chiudendo”