Il marciapiede è invaso dalle erbacce, la pulizia tocca ai privati

È stato finalmente ripristinato il camminamento lungo il tratto di marciapiede privato situato all’interno del civico 356 di corso Francia, da tempo reso difficoltoso dall’accumulo di foglie, ramaglie e detriti.

A segnalarne lo stato, nelle ultime settimane, erano stati numerosi cittadini della zona, preoccupati per le condizioni di percorrenza e per il generale degrado dell’area.

Raccolte le sollecitazioni dei residenti, la Circoscrizione 4 ha richiesto l’intervento della sezione competente della Polizia Locale, invitando gli agenti a verificare la proprietà dell’area privata e ad attivare le procedure per la sua pulizia.

“Un sincero ringraziamento alla sezione di Polizia Locale, che si è attivata prontamente individuando la proprietà dell’area e sollecitando gli stessi alla pulizia del tratto di marciapiede incriminato”, ha dichiarato Lorenzo Ciravegna, coordinatore al Verde della Circoscrizione 4.

L’intervento dei proprietari, successivamente contattati dagli agenti, ha permesso di restituire sicurezza al passaggio pedonale, nuovamente praticabile dopo settimane di disagi.