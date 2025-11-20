La buca in strada compie un anno: “Sostituiti i cavalletti 6 volte”

Da oltre un anno i residenti di via Fratelli Garrone, all’altezza dei civici 61/79 A, convivono con un avvallamento del manto stradale che continua a peggiorare senza trovare una soluzione definitiva. La prima segnalazione risale all’ottobre 2024, quando il consigliere del gruppo “Noi Progettiamo per la 2”, Davide Schirru, aveva notificato la presenza di un cedimento sospetto sull’asfalto.

Con l’arrivo dell’estate 2025 la situazione é ulteriormente degenerata: “A luglio si era aperto un buchino che faceva vedere il vuoto sotto. Ho risegnalato subito e a quel punto è stato messo un cavalletto”, racconta Schirru. Da allora, però, l’intervento risolutivo continua a slittare.

A rincarare la dose ci pensano i commercianti di Mirafiori Sud: “È il sesto cavalletto che viene cambiato, li distruggono sempre” racconta il panettiere del tratto di via.

Sulla vicenda è intervenuto anche Alessandro Nucera, coordinatore alla viabilità del Centro Civico, che assicura come il problema sia stato preso in carico dall’ufficio tecnico competente.