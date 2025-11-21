Candiolo segna un gol con la generosità: assegno da 6000 euro da parte dei cuori granata dei Figli del 4 maggio

Dopo la visita del giugno 2024, i "Figli del 4 Maggio – Grande Torino" sono tornati all’Istituto di Candiolo – IRCCS per rinnovare il loro prezioso sostegno alla ricerca: hanno infatti donato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro un nuovo assegno simbolico di oltre 6.000 euro, frutto della vendita del loro volume dedicato alla storia, ai valori e alla memoria del Grande Torino, che si aggiunge alla precedente donazione del 2024, per un contributo complessivo di oltre 12.000 euro. Un aiuto importante che supporta concretamente le attività di cura e di ricerca sul cancro dell’Istituto.

La consegna dell’assegno è stata effettuata dal Presidente dell’associazione, Carlo Testa, accompagnato dal padrino Franco Ossola e da Andrea Pusceddu. L’assegno è stato consegnato al Direttore Generale della Fondazione, Gianmarco Sala, a nome di tutti gli iscritti, e dedicato alla memoria di Paolo Magnotta, Nadia Spisso, Cristina O. e Bridget Biancardi.

"Un sentito grazie ai Figli del 4 Maggio per questo nuovo gesto di generosità - ha detto Sala -: il vostro sostegno è un valore fondamentale per chi, ogni giorno, lavora per offrire ai pazienti cure sempre più efficaci".