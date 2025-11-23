Aleksandr Sokurov e Jacqueline Bisset: ecco i protagonisti di oggi al Torino Film Festival

Dopo il red carpet della serata di inaugurazione, gli ospiti vip del Film Festival incontrano finalmente i pubblico di Torino. Oggi, domenica 23 novembre, è il turno di Aleksandr Sokurov e Jacqueline Bisset: il regista russo e l'attrice e modella britannica, già premiati con la Stella della Mole, saranno infatti ospiti del Museo della radio e della Tv della rai ci via Verdi per la conferenza stampa con i giornalisti. La Bisset andrà poi al cinema Romano per presentare il film "La donna della domenica".
Ecco nello specifico alcune delle proiezioni e gli eventi principali di oggi del TFF:
Cinema Massimo
SALA 1
14.45
IL PROTAGONISTA
(IT, 2025, DCP, 95’)
Presentazione con Fabrizio Benvenuto, Pierluigi Gigante, Morena Gentile
SALA 1
17.00
FUCKTOYS
(Annapurna Sriram, US, 2025, DCP, 106’)
Presentazione con Annapurna Sriram, Timothy Petryni. A seguire Q&A
SALA 2
17.30
YUNAN
(Ameer Fakher Eldin, DE/CA/IT/PS/QA/JO, 2025, DCP, 124’)
Presentazione con Ameer Fakher Eldin, Hanna Schygulla
Cinema Romano
SALA 2
16.00
LA DONNA DELLA DOMENICA
(Luigi Comencini, IT/FR, 1975, DCP, 109')
Presentazione con Jacqueline Bisset
SALA 1
17.00
BOBÒ
(Pippo Delbono, IT, 2025, DCP, 81’)
Presentazione con Giovanni Capalbo (prod), Enrico Bufalini (Cinecittà Luce), Nicola Claudio (Rai Cinema). A seguire Q&A con Pippo Delbono.