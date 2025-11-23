Aleksandr Sokurov e Jacqueline Bisset: ecco i protagonisti di oggi al Torino Film Festival

Dopo il red carpet della serata di inaugurazione, gli ospiti vip del Film Festival incontrano finalmente i pubblico di Torino. Oggi, domenica 23 novembre, è il turno di Aleksandr Sokurov e Jacqueline Bisset: il regista russo e l'attrice e modella britannica, già premiati con la Stella della Mole, saranno infatti ospiti del Museo della radio e della Tv della rai ci via Verdi per la conferenza stampa con i giornalisti. La Bisset andrà poi al cinema Romano per presentare il film "La donna della domenica".

Ecco nello specifico alcune delle proiezioni e gli eventi principali di oggi del TFF:

Cinema Massimo

SALA 1

14.45

IL PROTAGONISTA

(IT, 2025, DCP, 95’)

Presentazione con Fabrizio Benvenuto, Pierluigi Gigante, Morena Gentile

SALA 1

17.00

FUCKTOYS

(Annapurna Sriram, US, 2025, DCP, 106’)

Presentazione con Annapurna Sriram, Timothy Petryni. A seguire Q&A

SALA 2

17.30

YUNAN

(Ameer Fakher Eldin, DE/CA/IT/PS/QA/JO, 2025, DCP, 124’)

Presentazione con Ameer Fakher Eldin, Hanna Schygulla

Cinema Romano

SALA 2

16.00

LA DONNA DELLA DOMENICA

(Luigi Comencini, IT/FR, 1975, DCP, 109')

Presentazione con Jacqueline Bisset

SALA 1

17.00

BOBÒ

(Pippo Delbono, IT, 2025, DCP, 81’)

Presentazione con Giovanni Capalbo (prod), Enrico Bufalini (Cinecittà Luce), Nicola Claudio (Rai Cinema). A seguire Q&A con Pippo Delbono.