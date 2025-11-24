Pinerolo, ciclista investito da un'auto: per lui un trauma cranico, portato in elicottero al Cto

Un ciclista di 31 anni è stato investito questo pomeriggio in corso Torino, all'angolo con via Molino delle Lime, a Pinerolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero.

L'uomo è stato soccorso dall'équipe del servizio regionale di Elisoccorso che lo ha intubato e trasportato all'ospedale Cto di Torino in codice Rosso. Il ciclista ha riportato un trauma cranico dopo aver sbattuto contro il parabrezza di una Volkswagen, che procedeva verso il centro, prima di cadere in terra.

La polizia locale di Pinerolo è intervenuta per regolare il traffico e compiere i rilievi per accertare la dinamica dello scontro.