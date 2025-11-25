 / B. Vittoria / Vallette

Vallette in rosso per l’ottava edizione della camminata contro la violenza sulle donne

L’intero quartiere, dalle scuole alle associazioni, è sceso in strada per dire “basta”

Quartiere Vallette. Le strade del quartiere si sono tinte di rosso questa mattina per l’ottava edizione della “Camminata in Rosso”, l’iniziativa patrocinata dalla Circoscrizione 5 e dedicata alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Una partecipazione numerosa e calorosa ha animato l’evento, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Dynamica Vallette, dal gruppo di cammino Nordic Walking Vallette e da Vallette in Rosa, con la collaborazione del Progetto Ahimsa.

Alle 10.30, da piazza Montale, centinaia di persone - donne, uomini, bambini, studenti e insegnanti - sono partite in corteo per attraversare le vie delle Vallette indossando un capo o un accessorio rosso, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Presenti anche le scuole Leopardi, Beccari e Russell, che hanno portato messaggi, cartelloni e testimonianze.

L’atmosfera è stata carica di partecipazione ed emozione: una comunità intera unita per ricordare chi non c’è più e per sostenere chi sta ricostruendo la propria vita dopo la violenza. "Camminiamo per dire basta, per chi non può più farlo e per chi cerca il coraggio di ricominciare", hanno dichiarato le donne promotrici dell’iniziativa.

Il percorso, concluso nuovamente in piazza Montale, si è chiuso con un buffet comunitario che ha riunito partecipanti e residenti in un momento di condivisione e dialogo. Un ringraziamento particolare da parte del presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti, ad Angela Policaro, ex presidente della Dinamica Vallette, per il suo impegno instancabile e per aver contribuito anche quest’anno alla riuscita dell’evento, curato insieme a gruppi, associazioni e scuole del quartiere.

