Vallette in rosso per l’ottava edizione della camminata contro la violenza sulle donne

Quartiere Vallette. Le strade del quartiere si sono tinte di rosso questa mattina per l’ottava edizione della “Camminata in Rosso”, l’iniziativa patrocinata dalla Circoscrizione 5 e dedicata alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Una partecipazione numerosa e calorosa ha animato l’evento, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Dynamica Vallette, dal gruppo di cammino Nordic Walking Vallette e da Vallette in Rosa, con la collaborazione del Progetto Ahimsa.

Alle 10.30, da piazza Montale, centinaia di persone - donne, uomini, bambini, studenti e insegnanti - sono partite in corteo per attraversare le vie delle Vallette indossando un capo o un accessorio rosso, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Presenti anche le scuole Leopardi, Beccari e Russell, che hanno portato messaggi, cartelloni e testimonianze.

L’atmosfera è stata carica di partecipazione ed emozione: una comunità intera unita per ricordare chi non c’è più e per sostenere chi sta ricostruendo la propria vita dopo la violenza. "Camminiamo per dire basta, per chi non può più farlo e per chi cerca il coraggio di ricominciare", hanno dichiarato le donne promotrici dell’iniziativa.

Il percorso, concluso nuovamente in piazza Montale, si è chiuso con un buffet comunitario che ha riunito partecipanti e residenti in un momento di condivisione e dialogo. Un ringraziamento particolare da parte del presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti, ad Angela Policaro, ex presidente della Dinamica Vallette, per il suo impegno instancabile e per aver contribuito anche quest’anno alla riuscita dell’evento, curato insieme a gruppi, associazioni e scuole del quartiere.