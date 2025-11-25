James Franco: “A Torino c’è tanto amore per il cinema, girerei volentieri qui” [VIDEOINTERVISTA]

“Non c’è una città italiana in cui non girerei un film e ne ho viste tante, Torino è tra queste”: così James Franco in occasione della sua visita nel capoluogo sabaudo durante il 43° Torino Film Festival.

127 ore di Danny Boyle

L’attore dello Spider-Man di Sam Raimi ha presentato il film “127 ore” di Danny Boyle e ha accompagnato la fidanzata, Izabel Pakzad (presente anche lei nella sezione Zibaldone con “Find your friends”, ndr) .

“Ho molti ricordi di quel film, è una storia vera. Il 90 % del film è un attore in un canyon, per un attore è inusuale, ma anche per il regista. Tutti dovevano avere un approccio diverso alla situazione. Danny è stato grande, è una persona energica, innovativa, curiosa. Gli piacciono le sfide. I suoi film sono sempre nuovi e diversi. Sapeva che voleva fare un film così di qualcuno che era intrappolato. Lesse questo libro e decise di farlo”.

James Franco è stato più volte in Italia ed è noto il suo amore per il nostro Paese: “L’Italia ormai è la mia casa. Vengo tre o quattro volte l’anno per vedere i miei amici”.

L'amicizia con Garrone e un progetto con Braucci

L’attore ha sempre amato i film italiani, dal neorealismo fino ai film di Matteo Garrone. E proprio con il regista italiano ha più volte ribadito di voler collaborare: “Matteo è diventato mio amico, tutte le volte che lo vedo, spero che facciamo qualcosa insieme. Per ora no. è un amico, mi piace anche solo fare pranzo con lui, ma certo, c’è sempre la speranza di lavorare con lui. Sto aspettando, vedremo. Quando ho visto La paranza dei bambini, ho pensato questo è uno dei quei film in cui avrei voluto esserci. Non sapeva che voleva lavorare con lui, la sua proposta è stata un dono del cielo. Anche Pietro Marcello è quasi un mago, mi piacerebbe lavorare con lui, so che gli piace la letteratura americana, quindi chi lo sa. Con Maurizio Braucci stiamo invece lavorando a un progetto”.

Non è la prima volta però per James Franco sul cartellone del Torino Film Festival che nel 2017 aveva ospitato “The Disaster Artist” di cui era regista. “Non ricordavo lo avessero proiettato qui! Sono molto triste di non poter essere venuto. È uno dei miei film preferiti. È stato un regalo il soggetto. Ho letto il libro, quando uscì, avevo i brividi, potevo vedere già tutto. È stato un bellissimo progetto dall’inizio alla fine. È uno dei film più belli che io abbia mai fatto”.

La voglia di girare un film a Torino

“A Torino c’è tanto amore per il cinema, mi piacerebbe girare qua - conclude Franco - La mia fidanzata è anche una grande sciatrice, io più o meno, magari torneremo anche per quello”.