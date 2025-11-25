Mercato invernale Juventus 2026: tutti gli obiettivi e le indiscrezioni aggiornate

La sessione di riparazione si avvicina e, come da tradizione, il periodo del calciomercato invernale porta con sé un turbinio di voci, trattative e, spesso, colpi inattesi.

Per la Juventus il 2026 rappresenta un momento cruciale per puntellare l’organico a disposizione del tecnico Luciano Spalletti, al fine di affrontare la seconda metà di stagione con rinnovato vigore e ambizioni.

La dirigenza bianconera è al lavoro per individuare i profili ideali che possano innalzare il livello tecnico e tattico della squadra. Si ricercano rinforzi mirati, in linea con una strategia che mira alla sostenibilità economica ma non rinuncia alla qualità.

Il focus è su ogni reparto: dalla difesa, alle corsie esterne, fino al centrocampo. Le ultimissime di mercato sulla Juve convergono verso profili giovani ma già affermati, o occasioni a basso costo, come i parametri zero in vista dell'estate.

Il mercato invernale Juventus 2026 si preannuncia caldissimo, tra necessità immediate e pianificazioni a lungo termine.

Date e apertura del calciomercato gennaio 2026

La finestra ufficiale per le trattative del mercato invernale Juventus 2026 è stabilita, come da regolamento FIGC, dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 alle ore 20:00. Questo mese rappresenta il lasso di tempo in cui i club di Serie A e non solo possono depositare i contratti dei nuovi tesserati.

Le tempistiche, relativamente brevi, impongono alla Juventus una pianificazione meticolosa e la necessità di chiudere le operazioni chiave in fretta per non incappare in rinvii o sorprese. La finestra invernale è spesso un mercato di "riparazione" in cui i club colmano le lacune emerse nella prima parte di stagione o approfittano di particolari occasioni.

Difesa: Skriniar e Kim i nomi caldi per sostituire Bremer

La difesa è considerata una priorità assoluta per il club. Un infortunio o una cessione inattesa potrebbero rendere necessario l'innesto di un difensore centrale di spessore.

Sebbene l'attuale rosa includa elementi validi, la prospettiva di un'ulteriore competizione in campionato e coppa spinge a monitorare il mercato. Tra i nomi sulla lista, si legge d'un interesse per Milan Skriniar, difensore solido e di grande esperienza internazionale.

L'ex interista potrebbe rappresentare un rinforzo di altissimo livello.

L'alternativa che circola è quella relativa a Kim Min-Jae, centrale sudcoreano del Bayern Monaco, le cui cifre e trattative sono tuttavia complesse, trattandosi di un giocatore arrivato in Baviera per una cifra importante.

Per la fascia sinistra, torna in auge il nome di Raphael Guerreiro, terzino portoghese in scadenza di contratto con il Bayern nel 2026, che la Juventus vorrebbe anticipare a gennaio, magari con un'ipotesi di scambio per una cifra contenuta .

Fasce laterali: Molina in pole, ecco gli altri 3 obiettivi

Il casting per gli esterni a tutta fascia è in pieno svolgimento e l'area tecnica, guidata da Comolli, ha individuato almeno quattro obiettivi. Nahuel Molina dell'Atletico Madrid sarebbe il favorito per la corsia di destra.

L'esterno argentino, campione del mondo, è valutato intorno ai 20 milioni di euro, ma la situazione contrattuale con i Colchoneros e la loro ricerca di un sostituto rendono l'operazione intricata. L'interesse per l'argentino nasce dalla necessità di trovare un laterale capace di garantire corsa, cross e duttilità.

Tra le alternative si menzionano:

Jordan Teze (Monaco): terzino olandese di 26 anni, un profilo di esperienza internazionale.

Norton Cuffy (Genoa): un giovane promettente, in prestito con i liguri, ma di difficile acquisizione a gennaio.

Centrocampo: da Milinkovic-Savic a Freuler, tutte le piste

Il reparto nevralgico potrebbe subire movimenti in entrata solo a fronte di determinate uscite. Il sogno proibito della Juventus rimane Sergej Milinkovic-Savic, ex Lazio, ora all'Al Hilal. Il suo ingaggio faraonico (si parla di 20 milioni di euro) rappresenta l'ostacolo principale per un suo immediato rientro in Europa, con i discorsi che sembrano rimandati alla prossima estate.

Una pista più concreta e abbordabile a gennaio è quella che conduce a Remo Freuler, centrocampista svizzero del Bologna, che offrirebbe solidità ed esperienza.

Per l'estate, invece, resta monitorata la situazione di Sandro Tonali, come prospettiva a lungo termine. Il budget e le strategie di mercato per il centrocampo dipenderanno strettamente dalla liquidità generata dalle cessioni.

Maignan a parametro zero: il colpo per l'estate 2026

Un'operazione di grande prospettiva, che non impatterebbe sul mercato invernale Juventus 2026, riguarda la porta e l'eventuale arrivo di Mike Maignan. Il portiere del Milan non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza a giugno 2026.

La Juventus starebbe valutando il colpo a parametro zero, in linea con la filosofia di mercato dei grandi club. La concorrenza di top team europei come Chelsea e Bayern Monaco è forte, ma il club bianconero ha un piano per convincere il francese, anche con un aumento dell'ingaggio. Si tratterebbe di un innesto di carisma ed esperienza per blindare la porta.

Cessioni e budget: chi parte per finanziare gli acquisti

Il principio dell'autofinanziamento si conferma cruciale per il mercato invernale Juventus 2026, soprattutto dopo le spese effettuate nella sessione estiva. Per generare il tesoretto necessario a finanziare gli acquisti in entrata, sono attese delle possibili partenze.

Tra i maggiori indiziati a fare le valigie per alleggerire il monte ingaggi e creare plusvalenze ci sono Weston McKennie e Filip Kostic, i cui profili hanno mercato in Premier League e Germania.

Le loro uscite potrebbero sbloccare le risorse per gli acquisti nei reparti considerati prioritari. In un contesto di grande attenzione alla solidità finanziaria, è opportuno ricordare come negli ultimi anni la società abbia affrontato situazioni difficili fuori dal campo, a partire dalla questione Superlega ma anche per vicende legali private che hanno interessato dirigenti importanti .

In definitiva le uscite sono fondamentali per mantenere i conti in equilibrio, come stabilito dai vertici societari.

Situazioni Yildiz e Vlahovic: rinnovi o cessioni?

Il futuro di due attaccanti di primo piano è al centro delle discussioni dirigenziali. Il rinnovo di Kenan Yildiz è a rilento , una situazione che ha attirato l'interesse di club inglesi come Chelsea e Arsenal.

Il talento turco è un elemento fondamentale per il futuro, e si cerca l'accordo per blindarlo. Discorso diverso per Dusan Vlahovic, il cui contratto scade nel 2026. Nonostante il forte interesse del Barcellona, si registra un riavvicinamento tra l'entourage del giocatore e la dirigenza, con una percentuale di rinnovo in crescita, anche se Comolli ha dichiarato che la decisione sarà presa più avanti.

L'ipotesi di lavoro per il nuovo contratto sarebbe un ingaggio base di 8 milioni di euro annui La sua eventuale permanenza, tuttavia, potrebbe avere ripercussioni sulla ricerca di un vice-Vlahovic, che dovrebbe avere un ingaggio non superiore ai 2 milioni di euro per questioni di bilancio.

Gli aggiornamenti contratti e gli scenari futuri di Yildiz e Vlahovic saranno determinanti per le manovre della Juventus in questo mercato invernale Juventus 2026 e per la programmazione della prossima estate.

L'attività in corso della Juventus è un chiaro segnale della volontà di non lasciare nulla al caso, bilanciando colpi immediati con la visione a lungo termine dei parametri zero. Il mercato invernale Juventus 2026 si preannuncia come un momento di svolta per la squadra, definendo le ambizioni di una stagione ancora tutta da scrivere.





