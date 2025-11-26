Poste Italiane omaggia ‘Lockness’, un evento tra letteratura e filatelia

Poste Italiane, in collaborazione con l’autore Vittorio Pavesio, parteciperà alla presentazione del nuovo libro “Lockness, il mostro del lago”, che si terrà giovedì 27 novembre presso lo Spazio Filatelia di Torino in via Alfieri 10, celebrando l’evento con uno speciale annullo filatelico figurato.

Per l’occasione sarà allestito uno spazio dedicato dove sarà possibile ottenere l’annullo realizzato appositamente per ricordare la presentazione del volume.

Il bollo speciale figurato riporterà in legenda: “PRESENTAZIONE LIBRO ‘LOCKNESS, IL MOSTRO DEL LAGO’”.

Durante l’evento saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, anche a tema culturale e letterario, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 27 novembre 2025, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Torino Centro per i sessanta giorni successivi, così da soddisfare le richieste dei collezionisti. Al termine del periodo sarà conservato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico-postale nazionale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito dedicato alla Filatelia di Poste Italiane. https://filatelia.poste.it