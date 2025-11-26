Cure domiciliari, Rsa e diritti: a Vanchiglietta un incontro per orientare le famiglie

La Città di Torino, insieme alla Circoscrizione 7 e al Consiglio dei Seniores, organizza un incontro informativo dedicato al tema della non autosufficienza negli anziani. L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 novembre 2025, dalle 16 alle 18, presso il centro di Incontro di corso Belgio 91 (Sala B).
L’incontro, dal titolo “Aiutiamo gli anziani malati non autosufficienti”, nasce per offrire ai cittadini un quadro chiaro e aggiornato delle principali prestazioni socio-sanitarie disponibili: dalle cure domiciliari ai centri diurni, fino ai ricoveri in Rsa. Saranno inoltre illustrate le norme che regolano il diritto ad accedere ai servizi in convenzione Asl, un aspetto spesso poco conosciuto ma fondamentale per le famiglie che affrontano situazioni di fragilità.
All’iniziativa parteciperanno la Fondazione Promozione Sociale Onlus/Ets e l’Associazione Alzheimer Piemonte, realtà da anni attive nel sostegno alle persone anziane e ai loro caregiver.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione Promozione Sociale Onlus/Ets al numero 011.8124469 o via e-mail all’indirizzo info@fondazionepromozionesociale.it.