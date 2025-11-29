Oulx e l’Alta Valle di Susa immaginano il futuro del DES AMBROIS: nuova palestra, convitto per studenti per un campus formativo d'eccellenza e all'avanguardia

Unire le forze per rigenerare la vocazione dell’Istituto “Luigi Des Ambrois” di Oulx: questo il target per un futuro che prende forma dopo un recente tavolo tecnico per rafforzare la collaborazione fra istituzioni, enti locali e il mondo dell'istruzione con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa e contribuire allo sviluppo integrato del territorio.

Il Des Ambrois vuole configurarsi sempre più come un polo all’avanguardia nella progettazione educativo-didattica, anche per gli studenti atleti. L’adesione alla rete europea T.E.E.N. (Topsport Talent and Education European Network) colloca il Des Ambrois tra i dieci istituti di eccellenza impegnati nella sperimentazione di buone pratiche in ambito sportivo ed educativo.

Inoltre, grazie al supporto della Fondazione Lorenzi, la scuola ha avviato una collaborazione con la scuola Weisse Rose di Predazzo (Trento), pioniera nei progetti integrati scuola/sport, i cui modelli formativi sono stati successivamente integrati e adottati nei progetti ministeriali italiani.

Tra le priorità a breve termine ci sono la costruzione della palestra e il nodo dei trasporti ferroviari mentre, nel medio-lungo periodo, il progetto più ambizioso è la realizzazione di un convitto, struttura che darebbe piena attuazione all’autonomia funzionale della scuola e ne amplierebbe la portata a livello nazionale ed europeo, garantendo la fruizione del diritto allo studio e all’attività sportiva, come sancito dall’articolo 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva.

La Città Metropolitana di Torino ha confermato il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo dell’Istituto ribadendo la volontà di procedere rapidamente con la costruzione della palestra, considerata strategica per il territorio.

«Nonostante i preziosi contributi economici della Città Metropolitana, la situazione attuale vede una spesa annua da parte dell’Istituto di circa 16mila euro per il trasporto degli alunni in palestra – spiega Domenico Baglioni, dirigente scolastico del Des Ambrois -, attutita per il momento dai finanziamenti europei, ma di certo non immaginabile per le casse della scuola in assenza di tali risorse”.

Altro nodo importante per il Des Ambrois è quello dei trasporti, un tema urgente per garantire pienamente il diritto allo studio. «I costi elevati della tratta ferroviaria dell’Alta Valle di Susa, attualmente esclusa da possibili abbonamenti calmierati “formula” – rimarca Baglioni - ostacolano la libera scelta del percorso educativo e pertanto il pieno diritto allo studio. Per superare queste barriere, in linea con l’articolo 3 comma 2 della Costituzione, la sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, ha introdotto il rimborso degli abbonamenti ferroviari fino ai 16 anni».

Alle difficoltà economiche si aggiunge la prolungata interruzione del servizio ferroviario mattutino, in corso da più di un anno. Nonostante numerosi contatti con Trenitalia, non è stata prevista né una fermata aggiuntiva nei pressi della scuola per l’autobus sostitutivo del treno SFM3-26906 delle 8.15 da Torino, essenziale per garantire l’arrivo puntuale degli studenti e personale scolastico in terza ora, né, purtroppo, il servizio navetta del treno successivo.

I sindaci presenti al tavolo tecnico hanno espresso preoccupazione e solidarietà nei confronti dell’istituto ulcense, proponendo un’azione politica congiunta. L’obiettivo è intervenire sul ripristino dei costi ordinari dei trasporti per studenti e lavoratori del territorio e sbloccare le problematiche legate alle interruzioni del servizio ferroviario, garantendo così maggiore accessibilità e regolarità negli spostamenti quotidiani.

L’Istituto Des Ambrois ha inoltre avanzato la proposta di realizzare un convitto per gli studenti provenienti dai territori più lontani. La Città Metropolitana ha accolto l’idea con entusiasmo, mentre il sindaco di Oulx, Mauro Cassi, ha indicato come sede ideale il Sub Renato Renata e pertinenze (l’ex palazzo della Prevostura) definendolo «una ricchezza per Oulx e per l’intera comunità».

Altro nodo importante è la salute dei giovani studenti, per cui l’istituto ha annunciato l’avvio di una campagna di prevenzione gratuita e facoltativa del varicocele, che partirà lunedì 26 gennaio 2026 con un incontro ad hoc presso l’Auditorium dell’Istituto.

Con questi e altri progetti, il Des Ambrois mira a diventare un vero campus formativo all’avanguardia, combinando istruzione, sport e salute e rafforzando l’accessibilità e la qualità dell’offerta educativa per l’intera Valle di Susa.