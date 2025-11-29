 / Ultim'ora

29 novembre 2025

Roma, manifestanti ProPal bruciano immagine Crosetto: "Non ci arruoliamo"

(Adnkronos) - Una bandiera statunitense e un manifesto raffigurante il ministro della Difesa Guido Crosetto con la scritta 'Non ci arruoliamo' sono stati bruciati durante il corteo di Roma "contro l'economia di guerra e per la Palestina libera". L'azione da parte di alcuni esponenti del movimento studentesco universitario Cambiare Rotta, che hanno postato le immagini sul profilo social del collettivo. 

 

"Solidarietà e sostegno a Guido Crosetto per l'ignobile gesto di cui è stato vittima oggi a Roma, dove i manifestanti pro Pal hanno bruciato un manifesto con la sua immagine" dice in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Se pensano di intimorirci con questi vili atti si sbagliano di grosso: non cederemo al loro odio e alla loro violenza".  

 

 

