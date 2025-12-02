Scuola Toscanini, un’interpellanza della Lega sugli standard igienici

Arrivano in Circoscrizione 3 nuove segnalazioni sullo stato di pulizia del plesso scolastico “Toscanini” di via Tofane, a Pozzo Strada. A sollevare il caso è la consigliera della Lega, Anna Vadalà, che ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti su una situazione definita “preoccupante”, soprattutto alla luce delle comunicazioni ricevute da diversi genitori.

Secondo quanto riportato, negli ultimi mesi sarebbero emerse criticità negli spazi annessi alla palestra, in particolare quelli utilizzati dagli alunni del pre-scuola. Le segnalazioni - alcune delle quali inviate direttamente alla dirigenza scolastica - descriverebbero condizioni di scarsa cura e pulizia, tali da spingere le famiglie a sollecitare un intervento immediato.

Per la consigliera Vadalà, la questione non è marginale: “La pulizia degli ambienti scolastici rappresenta un requisito imprescindibile per la salute e il benessere dei bambini”, si legge nel documento presentato.

Sul caso è intervenuto anche il coordinatore, Antonio Caprì. “Venuto a conoscenza della lettera di un genitore ho avuto un colloquio con il dirigente scolastico - replica - che ha provveduto a intervenire subito per ripristinare la sicurezza negli spazi antistanti la palestra. Sicuramente verificheremo ancora la situazione per capire se il problema è rientrato”.