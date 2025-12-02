CCS, idrogeno e biometano: le soluzioni di Air Liquide per la decarbonizzazione

Contrastare il cambiamento climatico significa ridurre le emissioni di CO₂ su larga scala. Per raggiungere questo obiettivo, Air Liquide ha messo a punto tecnologie che consentono di decarbonizzare le industrie, anche le più impattanti, come acciaierie, cementifici, raffinerie e vetrerie.

Tra le soluzioni di Air Liquide per la decarbonizzazione figura la CCS (Carbon Capture and Storage), la cattura e il sequestro dell’anidride carbonica. Questa tecnologia consente di intercettare la CO₂ emessa dai processi produttivi e di immagazzinarla in modo permanente. In questo ambito, Air Liquide ha sviluppato la tecnologia proprietaria Cryocap™, che utilizza la criogenia per separare e catturare la CO₂, offrendo una soluzione scalabile e già disponibile. Non solo, il Gruppo dispone di competenze che abbracciano tutta la catena di valore della cattura della CO2, offrendo così una soluzione completa che va dalla cattura allo stoccaggio.

Accanto alla CCS, Air Liquide promuove l’uso di idrogeno a basso contenuto di carbonio o rinnovabile prodotto tramite l’elettrolisi dell’acqua. In quanto vettore di energia pulita, l’H2 può essere utilizzato per alimentare diversi processi industriali e per ridurre le emissioni dei trasporti: impiegato in una cella a combustibile, infatti, l'idrogeno si combina con l'ossigeno presente nell'aria e permette di produrre elettricità, emettendo acqua come unico prodotto di scarto.

Alle industrie hard-to-abate è rivolta anche un’altra soluzione: l’ossicombustione. Si tratta di una tecnologia che permette di sostituire l’aria con l’ossigeno puro nel processo di combustione. Il risultato? Una migliore efficienza termica che permette di ottimizzare i processi, ridurre le emissioni e mantenere alta la qualità del prodotto.

Infine, il Gruppo è attivo nella produzione di biometano derivato da biomasse e scarti agricoli, una soluzione che consente di favorire la transizione verso un’economia circolare.

Attraverso tecnologie all’avanguardia e partnership internazionali, Air Liquide si conferma un attore chiave nella decarbonizzazione, contribuendo concretamente alla costruzione di un futuro a basse emissioni di carbonio.

















