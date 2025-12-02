Festa della Luce: l'evento per famiglie in Cascina Roccafranca

Cascina Roccafranca celebra anche quest’anno la Festa della Luce, un pomeriggio dedicato alle famiglie e in particolare a bambine e bambini, per condividere insieme il valore simbolico della luce come guida, speranza e bene comune. L’iniziativa prende ispirazione dal Diwali indiano, conosciuto come “festa della luce” per la tradizione di accendere lampade di argilla davanti alle case, a simboleggiare la luce interiore che protegge dall’oscurità e dal male. Ma la celebrazione della luce è presente in molte culture: dalla Festa delle Luci di Lione alla Hanukkah ebraica, fino a Santa Lucia in Italia e nel Nord Europa. Un filo luminoso che attraversa il mondo e che anche noi, in Cascina Roccafranca, vogliamo onorare con un momento di festa condivisa. La Festa della Luce sarà venerdì 12 dicembre dalle ore 17 . Vi aspettiamo in Cascina Roccafranca (via Rubino 45, Torino) per una serata dedicata alla luce, al bene e alla gioia dello stare insieme, con attività per tutte le età, giochi, laboratori e il suggestivo lancio delle lanterne ecologiche e non inquinanti. Ingresso libero e gratuito.