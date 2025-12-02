Il finto addetto di una banca truffa una pensionata di Moncalieri

Si avvicina il Natale ma i truffatori non sono affatto più buoni. Anzi, i casi di raggiri ai danni di persone anziane continuano ad essere numerosi, (non solo) nella cintura sud di Torino.

76enne di Moncalieri l'ultima vittima

Dopo i finti carabinieri, i falsi tecnici del gas o della luce piuttosto che i fantomatici incaricati della società dell'acqua, ecco che l'ultima frontiera è quella dell'addetto della banca. Nei giorni scorsi a Moncalieri ne è rimasta vittima una 76enne di Moncalieri, che però non è stata tratta in inganno da una telefonata, come successo con un'anziana vittima di truffa di recente, che si era vista svuotare il conto.

Stavolta l'inganno ha bussato alla porta, con il fantomatico addetto della banca che con una scusa è riuscito a intrufolarsi in casa. Evidentemente, aveva pedinato la sua vittima, visto che ha parlato della possibile presenza nell’alloggio di banconote false, che l'anziana avrebbe prelevato di recente dalla filiale. Dalla necessità di fare un controllo in pochi istanti si è consumata la truffa, distraendo la pensionata che aveva portato tutti i soldi che aveva in casa.

500 euro il bottino per il finto bancario

Appena la donna è andata in una stanza lontana per controllare che non vi fossero altre banconote in un cassetto, l'uomo si è dileguato in un amen. E così, dopo aver capito di essere stata raggirata, alla 76enne non è rimasto altro che chiamare le forze dell'ordine per denunciare la sparizione di circa 500 euro.