A Nichelino Babbo Natale arriva a bordo di una Harley Davidson

L’associazione Idea di Nichelino, già protagonista di "Aiuto Compiti" e altre belle iniziative solidali, sta organizzando un appuntamento imperdibile con la nuova edizione di “Babbi Natale in Moto”.

L’evento natalizio dedicato a grandi e piccini che animerà sabato 6 dicembre, a partire dalle ore 11.30, la centralissima piazza Di Vittorio, fa parte del programma ufficiale delle iniziative della Città di Nichelino e viene realizzato con il Patrocinio del Comune: attesa la partecipazione di numerosi motoclub del territorio, tra cui il Motoclub della Polizia di Stato di Torino, insieme a tanti altri motociclisti pronti a portare allegria e spirito festoso.

Babbo Natale arriva in Haley Davidson

Come da tradizione, le motociclette si trasformeranno in veri e propri “slittini” rombanti guidati da Babbi Natale, regalando momenti di spettacolo e atmosfera magica per tutti i presenti. Durante l’evento verrà offerto tè caldo ai partecipanti.

Paolo Coniglio, Presidente dell’Associazione Idea, invitando a partecipare numerosi all'evento di sabato, si è detto "felice di poter riproporre questo appuntamento che, anno dopo anno, unisce con entusiasmo motociclisti e famiglie. ‘Babbi Natale in Moto’ è un modo divertente e solidale per vivere insieme lo spirito delle feste e per valorizzare la nostra Città. Ringrazio i motoclub partecipanti e l’Amministrazione comunale per il supporto: sarà una giornata speciale per tutta Nichelino”.