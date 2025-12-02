Al via il Natale al Valentino: inaugurata la seconda edizione del Villaggio

Al Valentino si riaccende la magia delle feste: è stato inaugurato il Villaggio di Natale, cuore delle iniziative dedicate alle famiglie della Circoscrizione 8.

Un esordio in grande stile per questa seconda edizione, che già nelle prime ore dall’apertura ha visto affluire centinaia di famiglie, bambini per mano e occhi spalancati davanti alle luci, ai colori e alle attrazioni del “Baby Luna Park”.

La casa delle letterine

Tra le mete più gettonate, naturalmente, la Casa delle Letterine, dove i piccoli visitatori possono affidare i propri desideri a Babbo Natale, consegnando lettere e disegni agli Elfi che popolano l’area e che, con sorrisi e battute, animano ogni angolo del parco. Accanto a loro non mancano gli spettacoli, le attività quotidiane e la presenza dei Supereroi della Nida, pronti a regalare foto, abbracci e momenti di divertimento ai più piccoli.

Il Villaggio sarà aperto dal 28 novembre al 6 gennaio, diventando uno dei poli natalizi principali della città e offrendo un calendario di iniziative pensate per un pubblico ampio, dalle famiglie ai gruppi scolastici, passando per chi semplicemente cerca un momento di atmosfera nel cuore del Valentino.

"La magia delle feste"

"Siamo felici di poter offrire ai cittadini un luogo dedicato alla magia delle feste - spiega il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. Un’iniziativa che, grazie al nostro contributo, vuole sostenere un periodo dell’anno che unisce, accoglie e crea comunità. Il Villaggio è pensato per restituire al quartiere e alla città un punto di aggregazione, dove ritrovare stupore e serenità in un momento in cui ce n’è un grande bisogno".

Un investimento che mira a valorizzare il parco più iconico di Torino, trasformandolo in una scenografia incantata capace di coinvolgere residenti e visitatori. E, a giudicare dalle prime giornate di apertura, l’obiettivo sembra già centrato: famiglie in fila davanti all’ingresso, bambini che corrono verso le giostre, e un’atmosfera calorosa che contrasta il freddo di dicembre.