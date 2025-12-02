 / Ultim'ora

Martignano (Montesino): "Dialogo imprese-istituzioni decisivo per futuro"

(Adnkronos) - "L’Assemblea Generale di Alis è sempre un momento strategico di confronto tra le imprese e un’occasione per rafforzare quel network che negli ultimi anni sta unendo non solo gli operatori della logistica, ma anche tutte le aziende italiane che da essa dipendono". Lo ha dichiarato Andrea Martignano, amministratore delegato di Montesino Associates SpA, a margine dell’Assemblea Generale Alis presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. 

“Il vero obiettivo della giornata è favorire un dialogo più efficace e costruttivo tra mondo produttivo e istituzioni, perché sono proprio le scelte normative e operative a determinare l’impatto reale sul settore. Un confronto continuo e aperto è fondamentale per portare avanti le istanze delle imprese italiane.” 

 

