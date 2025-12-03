I disegni accendono la magia del Natale allo store Enel

A dicembre si accende la magia del Natale ed Enel ha pensato a tante iniziative per grandi e piccini.

Dal 3 al 16 dicembre per i bambini sarà infatti possibile portare il proprio disegno a tema natalizio presso il negozio di via Fenoglietti 15 e ricevere subito un coloratissimo gadget.

I disegni verranno esposti nello store, dove si potrà anche imbucare la letterina per Babbo Natale.

Il 17 dicembre, dalle ore 16, si concluderà l’iniziativa con una vera e propria festa a tema, all’insegna del divertimento dei più piccini, con una merenda gratuita e tanti gadget, mentre gli adulti potranno usufruire di offerte speciali per luce, gas e fibra. L’ingresso è libero.