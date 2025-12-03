Torino: il MARKETERs Club Torino organizza “Re-SET: Rebranding & Repositioning”

Il MARKETERs Club Torino inaugura il nuovo anno di attività con l’MGeneration25: Re-SET, il primo evento ufficiale del Comitato torinese dedicato al tema del rebranding e del repositioning.

Il MARKETERs Club è un’associazione universitaria riconosciuta a livello nazionale che offre percorsi formativi, collaborazioni con aziende, workshop e talk con professionisti del mondo del marketing e del management. Gli eventi tematici rappresentano il cuore pulsante delle attività: appuntamenti organizzati dagli studenti per studenti e giovani appassionati del settore.

Re-SET: ripensare l’identità, ridefinire il significato

Oggi cambiare non è solo rinnovare un’immagine: è ridefinire identità, visione e linguaggio. Un brand vive, evolve e si trasforma insieme al suo pubblico.

Con le voci di professionisti e aziende, esploreremo come nasce un nuovo posizionamento e cosa significa ripensare davvero se stessi.

MGeneration25 racconterà il cambiamento come atto strategico e culturale: un modo per costruire connessioni più autentiche, rilevanti e durature.

Re-SET racconterà il cambiamento come atto strategico e culturale, capace di creare connessioni rilevanti, coerenti e significative.

L’evento è aperto a tutti:

– soci iscritti al Club per l’anno 2025/2026

– persone esterne interessate

Iscrizioni

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.

Registrazione obbligatoria al link: https://rebrand.ly/da98a6