Cronaca | 04 dicembre 2025, 17:20

Orbassano, scontro tra camion e ciclista: 46enne in codice rosso al Cto

L'uomo è stato portato in ospedale con l'elicottero, condizioni gravissime

Foto d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, intorno alle 16 sulla circonvallazione esterna di Orbassano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista  e un camion nei pressi di una rotonda.

In codice rosso al Cto

Il ciclista, 46 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del mezzo di soccorso avanzato di Orbassano e dell’elisoccorso.  È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cto con l'elicottero.

Il 46enne ha due brutti traumi ad entrambe le gambe, che necessitano di intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.

redazione

