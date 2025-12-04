Orbassano, scontro tra camion e ciclista: 46enne in codice rosso al Cto

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, intorno alle 16 sulla circonvallazione esterna di Orbassano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista e un camion nei pressi di una rotonda.

In codice rosso al Cto

Il ciclista, 46 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del mezzo di soccorso avanzato di Orbassano e dell’elisoccorso. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cto con l'elicottero.

Il 46enne ha due brutti traumi ad entrambe le gambe, che necessitano di intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.