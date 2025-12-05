Alberi, colori e riciclo: la Spina Reale si prepara a AddobbaTo 2025

Sulla Spina Reale torna uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie del quartiere: AddobbaTo 2025, l’ottava edizione del flash mob natalizio promosso dal Comitato “Quelli della Spina di via Stradella”. L’iniziativa è in programma domenica 14 dicembre 2025, a partire dalle ore 15, in piazza delle Fontane, proprio di fronte alla sede della Circoscrizione 5.

Il tema del riciclo

Come da tradizione, il cuore dell’evento sarà l’addobbo collettivo degli alberi della piazza, realizzato insieme alle scuole del territorio. Quest’anno i partecipanti sono invitati a portare decorazioni create con materiali di riciclo e riuso, per un Natale più sostenibile e attento all’ambiente.

Babbo Natale

La giornata sarà animata dalla presenza di Babbo Natale, che arriverà con la sua slitta, le renne e persino l’ormai celebre “Ape di Babbo Natale”. A fine pomeriggio sono previsti una merenda e piccoli doni per tutti i bambini.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e punta a creare un momento di condivisione e partecipazione, rafforzando lo spirito natalizio sulla Spina Reale. Per ulteriori informazioni o per aderire è possibile consultare la pagina Facebook “Quelli della Spina di via Stradella” o scrivere all’indirizzo quellidellaspina@gmail.com.