“Spendi & Vinci”: il maxi concorso di Borgo Vittoria con cui puoi portare a casa anche una crociera

Borgo Vittoria si anima con “Spendi & Vinci”, il concorso a premi nato da un'idea di Carmela Ventra che vede protagoniste ben 48 attività del quartiere. Un’iniziativa partita dal basso, nata dalla collaborazione tra negozianti e commercianti del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il commercio di prossimità e premiare la fidelizzazione dei clienti.

Il concorso, iniziato il 1° dicembre e attivo fino al 20, permette ai cittadini di accumulare possibilità di vincita semplicemente facendo acquisti nei negozi aderenti. Sono 67 i premi messi in palio, tutti offerti dalle attività coinvolte: tra questi spicca il più ambito, una crociera nel Mediterraneo per due persone.

“È un modo per mettersi in gioco, per condividere entusiasmo e per far sentire la nostra presenza nel quartiere” spiegano i commercianti, sottolineando come iniziative spontanee e autonome possano creare rete.

L’estrazione finale si terrà il 22 dicembre 2025 alle 20.30 durante una cena tra imprenditori di zona e sarà trasmessa in diretta Facebook sul gruppo “Io Compro in Borgo Vittoria”. Una scelta che punta alla trasparenza e alla partecipazione, coinvolgendo non soltanto i clienti ma l’intero quartiere.

Un ringraziamento particolare viene rivolto all’associazione Quadrilatero di Borgo Vittoria, promotrice dell’iniziativa, insieme a tutte le attività che hanno creduto nel progetto e deciso di investire tempo, risorse e creatività nella crescita del territorio. “Fare acquisti nel Borgo non è mai stato così vantaggioso”, ricordano gli organizzatori. E questa volta, a beneficiarne, è davvero tutto il quartiere.