Auto si ribalta sulla Torino-Aosta: traffico rallentato verso il Piemonte

Auto si ribalta sulla A5, rallentamenti al traffico. Disagi per gli automobilisti che questo pomeriggio si sono trovati a transitare sulla Torino-Aosta: il conducente di un veicolo, che procedeva in direzione del capoluogo piemontese, ha perso il controllo tra Quincinetto ed Ivrea.

Due persone ferite

Il mezzo si è ribaltato, finendo fuori strada: due persone a bordo hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate all'ospedale eporediese in codice giallo. Sul posto la Polizia Stradale, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118.