 / Attualità

Attualità | 07 dicembre 2025, 09:52

Panchina rossa vandalizzata, ripristino lampo grazie alla Circoscrizione 2

L’intervento in piazza Livio Bianco dopo le segnalazioni dei residenti

L’intervento in piazza Livio Bianco dopo le segnalazioni dei residenti

L’intervento in piazza Livio Bianco dopo le segnalazioni dei residenti

Intervento rapido e importante in piazza Livio Bianco, a Mirafiori nord, dove nei giorni scorsi una panchina rossa appena installata era stata danneggiata da ignoti in un episodio di vandalismo che aveva destato malumore tra residenti e frequentatori del quartiere Mirafiori. La seduta, molto utilizzata da famiglie e anziani, era stata trovata al mattino con alcune assi divelte e la struttura portante seriamente compromessa.

La segnalazione, arrivata tramite cittadini e associazioni locali, è stata presa in carico in tempi brevi dall’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 2, che è intervenuto per mettere in sicurezza l’area e programmare un ripristino immediato.

Sostituite parti danneggiate

Nelle scorse ore la panchina è tornata pienamente fruibile: le parti danneggiate sono state sostituite e l’intera struttura è stata consolidata per prevenirne il deterioramento. Certo, dopo il raid serviranno ulteriori controlli e azioni di prevenzione su tutta l’area. A settembre, ricordiamolo, l’episodio più grave: con un ragazzino vittima di un accoltellamento al termine di una rissa. 

News collegate:
 Vandalizzata la Panchina Rossa di piazza Livio Bianco, inaugurata solo 4 giorni fa: "Atto incivile" - 29-11-25 10:21

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium