Tram e autobus storici protagonisti di una domenica di festa a Torino

Una grande parata di tram e autobus storici lungo le vie del centro città sarà l’evento principale del Torino Trolley Festival oggi, domenica 7 dicembre: alle 12 partirà da piazza Statuto la sfilata di tutti i veicoli disponibili della flotta storica (tram e autobus), integrati da esemplari di tram moderni e speciali, per un totale di 25 mezzi. Il percorso si snoderà da piazza Statuto (lungo l’anello di binari della piazza) per corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po fino a piazza Vittorio Veneto.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Gruppo Torinese Trasporti, avrà il suo fulcro in piazza Castello, dove tra le 9:30 e le 19, sarà operativo, a fianco del monumento al Duca d’Aosta, il gazebo ATTS che fornirà informazioni al pubblico.

Fra le 10 e le 12 e fra le 14:30 e le 18:30, i tram storici saranno a disposizione del pubblico su percorsi speciali, con salita e discesa in piazza Castello. Per tutto il giorno sarà anche in funzione la linea storica 7 con capolinea sempre in piazza Castello. Oltre ai tram, anche l’autobus storico a due piani di Italia ‘61 sarà a disposizione dei cittadini per giri nel centro città, con capolinea sulla carreggiata stradale in corrispondenza del gazebo. A bordo dei tram saranno presenti i rievocatori dell’Associazione “Le Vie del Tempo” in abiti d’epoca.

Inoltre in occasione del 20° anniversario dalla fondazione, l’ATTS organizza il Convegno internazionale “Tram del passato, visioni per il futuro”, che si svolgerà venerdì 5 dicembre presso la Stazione Sassi della Tranvia Sassi-Superga e sabato 6 dicembre presso l’Hotel NH Collection piazza Carlina.

Lo scopo principale di queste iniziative, coerente con la missione dell’ATTS, è quello di valorizzare il mezzo tranviario come patrimonio storico e culturale di tutti i cittadini e di promuovere l’immagine della città di Torino come punto di riferimento mondiale in questo campo. Le varie fasi del convegno e del Trolley Festival saranno interamente gestite dai soci operativi volontari dell’ATTS, che si metteranno gratuitamente a disposizione per le attività di accoglienza visitatori, accompagnamento gruppi, assistenza tecnica e guida dei veicoli.

Il Convegno internazionale, richiamerà a Torino una folta rappresentanza di esponenti di musei tranviari, associazioni e enti di gestione di servizi tranviari storici. Sono previsti oltre 15 interventi di esperti, provenienti da svariati paesi e da 4 continenti, che porteranno le loro testimonianze su importanti iniziative già realizzate o in progetto, con riferimento a quattro aree tematiche: il ruolo dei tram storici nel settore turistico e culturale, la comunicazione e la promozione, il volontariato e il ricambio generazionale, il modellismo come valorizzazione dei tram storici. L’incontro metterà a confronto le migliori pratiche a livello mondiale, affinché ognuno possa trarne spunto per migliorare le proprie.