Mercatini, pista di pattinaggio, il presepe vivente: la Magia del Natale accende Nichelino

Nello scorso fine settimana l'inaugurazione di Natale è Reale alla Palazzina di Stupinigi ha fatto da apripista. Da lunedì (e fino al 6 gennaio) nelle principali piazze e vie di Nichelino si possono ammirare le luminarie, l’albero granny in piazza Camandona e i decori natalizi, ma sarà domani, giorno dell'Immacolata, che il ricco programma di eventi per le festività di fine anno organizzato dalla città entrerà nel vivo.

La pista di pattinaggio in piazza Di Vittorio

Dall'8 dicembre al 1° febbraio in piazza Di Vittorio è allestita la PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO. Ci saranno anche la casetta di Babbo Natale, truccabimbi, mascotte, animazione. Cioccolata calda, tè, idee regalo a cura delle Associazioni del territorio a sostegno dei progetti di solidarietà sociale.

Orari di apertura della pista di pattinaggio:

lunedì-venerdì ore 15.00-19.00, sabati ore 15.00-21.00, domenica e festivi ore 10.00-12.00 e 15.00-19.00.

Biglietto intero comprensivo di noleggio pattini, per tempo illimitato, € 8,00 e scontistiche infrasettimanali per under 18 residenti. Biglietti omaggio disponibili presso i commercianti locali aderenti al programma dei festeggiamenti. Sconto di € 1,00 in caso di presentazione alla cassa del biglietto di entrata a Natale è Reale (Palazzina di Caccia di Stupinigi).

In orario scolastico ingresso agevolato per le scolaresche del territorio di ogni grado al costo di € 4,00 a persona (comprensivo di noleggio pattini).

Tutti gli appuntamenti in calendario

LA MAGIA DEL NATALE IN VIA TORINO (dalle 9.00 alle 19.00, nel tratto compreso tra via M. D'Azeglio e via Cuneo).

Negozi aperti e bancarelle natalizie, prodotti artigianali, hobbysti e stand solidali con le associazioni di volontariato del territorio, con tante idee regalo. Intrattenimenti musicali con la Banda musicale “G. Puccini” in versione natalizia, zampognari, Babbo Natale DJ e animazione con artisti di strada.

13 - 14 - 20 DICEMBRE ANIMAZIONE ITINERANTE PER BAMBINI E FAMIGLIE

Caccia al tesoro per le vie cittadine, per divertirsi sostenendo il commercio di vicinato.

16 DICEMBRE

AUGURI IN MUSICA PER LA TERZA ETÀ

Al Centro sociale “Nicola Grosa”, dalle 15.30 alle 18.30, scambio di auguri e saluti dell'Amministrazione Comunale. Ingresso libero.

Il 20 dicembre ecco Il Presepe Vivente

Borgo Antico di Nichelino – via del Castello - Dalle 13.00 alle 18.00

Figuranti con costumi e scenografie della Betlemme di 2000 anni fa. Quadri viventi, antichi mestieri e ambientazioni storiche. Dall’Accampamento dei Romani al Palazzo di Erode, dagli Scribi alla Scuola ebraica, fino alla Natività custodita nella chiesetta del Borgo. Saranno presenti anche animali da fattoria e un’area dedicata ai falchi, con brevi racconti storico-naturalistici pensati per incuriosire grandi e piccini. Tra le novità del 2025, l’area Open Factory offrirà laboratori creativi per tutte le età e la “Locanda” proporrà semplici degustazioni ispirate ai sapori del tempo, creando uno spazio di incontro e convivialità.

Il 31 la novità del Capodanno in piazza

Piazza G. Di Vittorio a partire dalle 21.00, in tensostruttura riscaldata, LIVE MUSIC SHOW REWIND 2000 e PARTY BAND ANNI '70-2000 con i DISCOMANIA.

Ingresso libero, registrazione obbligatoria al link che sarà pubblicato in calce nei prossimi giorni

Teatro, concerti e spettacoli

TEATRO SUPERGA, piazzetta Macario 1 – Nichelino

5 e 19 dicembre ore 21.00

Concerto di Santa Cecilia e VIAGGIO MUSICALE NEL CUORE DEL NATALE a cura della Banda Musicale "G. Puccini" di Nichelino e con la partecipazione del Coro "G. Puccini". Ingresso gratuito su prenotazione. Per info e prenotazioni: lucianamusica@libero.it

9 dicembre ore 21.00

Concerto di beneficenza CHRISTMAS FILM CONCERT organizzato da A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino in collaborazione con l'Orchestra Magister Harmoniae - Associazione Musica Insieme. Biglietti su piattaforma Eventbrite.

13 dicembre ore 21.00

Spettacolo di danza DREAMS dell'Associazione Compagnia Jazz Ballet in memoria di Marco Di Rella, con donazione a favore dell'U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini).

Per info: jazzballet@virgilio.it - info@adrianacava.it o telefonando al 389 6631657

23 dicembre ore 20.30

DANZANDO PER LA VITA, spettacolo di beneficenza a cura della S.S.D. Armonia Danza A.R.L. con donazione a favore dell'U.G.I. - Per info e prenotazioni: info@armoniadanza.it

Gli appuntamenti di gennaio

5 GENNAIO 2026 “Befana party 26 - Freeze the night”

Centro Sociale N. Grosa, dalle 20.00 alle 23.30.

Festa per ragazzi/e dai 14 ai 16 anni. Prenotazioni dal 1° dicembre al 3 gennaio presso AVIS Nichelino, via Damiano Chiesa 12, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00. Sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00. Quota di partecipazione € 10.

6 gennaio 2026 ore 15.30-18.30 - ARRIVA LA BEFANA!

Nel salone del Centro sociale Grosa un pomeriggio di giochi e divertimenti. La Befana donerà una calza a ogni bambino (fino ad esaurimento). A cura del Comitato di gestione Centro Sociale Nicola Grosa.