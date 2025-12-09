Auto si ribalta nella strettoia, strada chiusa due ore

Un’auto che si ribalta su un fianco e una strada chiusa al traffico per due ore abbondanti. È successo ieri sera a Cavoretto. Verso le ore 17 una Fiat Panda di colore bianco, guidata da una anziana signora, si è rovesciata nella strettoia di strada dei Ronchi.

Sul posto pompieri e Polizia locale

Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la squadra infortunistica della Polizia locale, con un paio di pattuglie.

Secondo quanto ricostruito si tratterebbe di un sinistro autonomo. La donna alla guida dell’auto non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere. A rimuovere il mezzo ci ha pensato il carro attrezzi. La strada è stata poi riaperta verso le ore 19, il tempo necessario per permettere i rilievi dell’incidente.