Entrano in una fabbrica abbandonata e uno di loro cade da dieci metri: 24enne salvato da una trave e una catasta di legno

Tragedia sfiorata, nella serata di ieri, in via Castello di Mirafiori. Un giovane di 24 anni, infatti, era entato con alcuni amici all'interno di una fabbrica abbandonata. Per motivi ancora da accertare, tuttavia, il ragazzo è caduto da un'altezza di dieci metri.



Ad attutire la caduta, sono stati una trave metallica del tetto e una catasta di legno. Sono stati gli amici del ragazzo a dare l'allarme. Il giovane era vigile quando è arrivata la squadra di soccorso del 118 di Azienda Zero che ha valutato le sue condizioni e lo ha trasportato al Cto in codice rosso.