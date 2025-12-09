Alberto Angela diventa Albert Quarky nel prossimo numero di Topolino

Alberto Angela diventa Albert Quarky nel numero 3655 di Topolino che sarò disponibile a partire da mercoledì 10 dicembre in edicola, fumetteria, su Panini.it.

Albert Quaky è protagonista – accanto a Topolino, Pippo e al Professor Zapotec – di un’avventura che intreccia divulgazione e archeologia a spasso nel tempo. La storia in due parti Topolino e l’enigma di Topokli Tepe – scritta da Sergio Badino su disegni di Giampaolo Soldati – conduce i lettori in un viaggio nel passato alla scoperta di un antico tempio-labirinto ispirato al misterioso sito archeologico di Göbekli Tepe. Grazie alla macchina del tempo, Topolino accompagna Albert Quarky in un tuffo nel Neolitico, coinvolgendolo in un enigma affascinante. A questo protagonista d’eccezione è dedicata anche la cover del numero del settimanale, realizzata da Alessandro Perina.

"Il sito è molto, molto importante, perché parla di un momento fondamentale del nostro passato. Quindi, è stato bello raccontarvi i segreti di quest’epoca così lontana nei panni di Albert Quarky", racconta Alberto Angela sulle pagine di Topolino.



