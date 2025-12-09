Borgo Campidoglio, accesso gratuito alla zona pedonale: niente permessi a pagamento per residenti e negozi

L'accesso alla nuova Zona a traffico limitato di Borgo Campidoglio sarà gratuito per residenti e commercianti. Dopo le richieste e pressioni arrivate dal quartiere, da parte dei residenti e dei commercianti, la Circoscrizione 4 fa un passo indietro e cancella ogni costo legato ai permessi di accesso: niente pagamenti, nessun contrassegno da esporre.

La decisione è stata comunicata nel corso della Commissione circoscrizionale di mercoledì 9 dicembre, e riguarda il perimetro compreso tra via Balme, via Ceres, via Cibrario e via San Rocchetto, area che dal 1° dicembre sarà regolata dalla Ztl attiva sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Addio ai permessi, via libera alla registrazione delle targhe

In origine era prevista una procedura basata su autorizzazioni a carico di residenti e attività commerciali, una soluzione che aveva sollevato critiche nel borgo. Alla fine si è scelta una strada diversa.

"Rispetto a questa nuova area pedonale, per quanto riguarda residenti e attività commerciali, si è deciso di non prevedere più alcun obbligo di permesso da esporre– spiega il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re–. Non ci saranno più pagamenti: residenti e commercianti dovranno semplicemente inserire la propria targa all'interno di una lista dedicata che consentirà l'accesso all'area".

La registrazione avrà validità annuale e potrà essere effettuata online tramite il portale Città Facile. In alternativa sarà possibile rivolgersi, su appuntamento, agli sportelli del servizio di Facilitazione Digitale di via Carrera o via Pinelli.

Telecamere attive, ma sanzioni solo dal 2026

Cinque le telecamere installate ai varchi della Ztl: in via Corio angolo Cibrario, via San Rocchetto angolo Cibrario, via Rivara angolo via Balme, via Fiano angolo via Balme e via Rocciamelone angolo via Fiano. I dispositivi resteranno in modalità di pre-esercizio fino al 2 febbraio 2026. Solo dal 3 febbraio scatteranno le sanzioni per gli accessi non autorizzati.

Fornitori e carico-scarico

Per i fornitori sarà prevista una fascia oraria dedicata alle operazioni di carico e scarico, dalle 10.30 alle 12.30. Negli altri orari sarà comunque possibile segnalare il transito entro dieci giorni. "La nuova zona sarà sempre accessibile, con l'obiettivo di rendere il borgo più accogliente e migliorare la qualità dello spazio pubblico", sottolinea ancora Re, richiamando la scelta di non penalizzare chi vive e lavora nel quartiere.

La rivendicazione e le questioni aperte

Sulla gratuità interviene anche il capogruppo della Lega della Circoscrizione 4, Carlo Emanuele Morando, che rivendica il risultato ottenuto. "La scelta di non passare da permessi a pagamento ma dalla semplice registrazione delle targhe, unita alla gratuità, è un risultato che rivendico insieme ai commercianti e ai residenti che si sono mobilitati contro l'impostazione iniziale".

Morando evidenzia anche come l'accesso non venga ristretto rispetto al passato: "Questa possibilità è estesa a tutti coloro che già prima transitavano nel borgo. L'unica differenza è che oggi è richiesta la registrazione della targa".