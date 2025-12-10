Cabotaggio abusivo: la Francia punisce le imprese estere, ASTRA Cuneo chiede interventi in Italia

La Francia ha deciso di vietare il cabotaggio a quattro imprese estere dell’autotrasporto, sanzionate per violazioni ripetute delle norme sui tempi di guida, sul riposo e sul cabotaggio stesso. I divieti, che vanno dai sei mesi a un anno, riguardano aziende provenienti da Lituania, Slovacchia, Romania e Bulgaria, come riportato da TrasportoEuropa il 3 dicembre 2025.

La misura adottata dalle autorità francesi dimostra che controlli mirati e sanzioni efficaci sono strumenti fondamentali per tutelare la concorrenza leale e la sicurezza sulle strade.

Per ASTRA Cuneo, “L’Italia non può restare indietro”.

L’associazione ASTRA Cuneo, che rappresenta imprese dell’autotrasporto della provincia e di tutta la Regione Piemonte, sollecita il Governo e le Prefetture italiane a seguire l’esempio francese.

“È urgente intensificare i controlli sul cabotaggio e applicare i divieti previsti dalla normativa europea nei confronti delle imprese recidive”, dichiara il Presidente di ASTRA Cuneo, Ercole Fornero. “Solo così possiamo garantire tutela per le aziende italiane, sicurezza per gli autisti e condizioni di concorrenza eque”.

“Concorrenza sleale e sicurezza a rischio, in assenza di misure decise”, afferma il Segretario Generale ASTRA Gabriele Bracco che prosegue affermando che “il cabotaggio abusivo e il cosiddetto dumping sociale rappresentano problemi concreti per le imprese italiane: aziende straniere che operano al di fuori delle regole comprimono i margini delle imprese locali e mettono a rischio la sicurezza stradale, non rispettando i tempi di guida e riposo”.

ASTRA chiede collaborazione e trasparenza.

L’associazione si rende disponibile a collaborare con Prefettura, Polizia Stradale e Ispettorato del Lavoro per rafforzare i controlli, applicare sanzioni efficaci e garantire maggiore trasparenza sulle aziende irregolari. L’obiettivo è ripristinare condizioni di concorrenza eque e tutelare le imprese italiane.

La vicenda francese rappresenta un modello di intervento efficace che l’Italia potrebbe seguire per proteggere il settore dell’autotrasporto, strategico per l’economia nazionale e per la sicurezza sulle strade.

Fonte: https://www.trasportoeuropa.it/notizie/autotrasporto/la-francia-vieta-il-cabotaggio-a-quattro-autotrasportatori-esteri/