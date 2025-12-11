“L’eredità della lavandaia”: Antonio Falco torna a raccontare i lavandai di Bertolla e la Torino della Liberazione

È uscito il 20 novembre 2025 L’eredità della lavandaia, il nuovo romanzo di Antonio Falco e secondo capitolo dedicato alle avventure dei lavandai di Bertolla, edito da Baima Ronchetti .

Un ritorno atteso dai lettori dopo il successo de Il lavandaio di Bertolla, che ha fatto conoscere a molti una pagina affascinante e poco nota della storia torinese.

Falco racconta di aver sentito da subito il desiderio di proseguire il viaggio iniziato con il primo volume: «Quando ho finito di leggere le ultime bozze de Il lavandaio di Bertolla ho pensato che questi personaggi mi piacevano molto. Rileggendo il romanzo ho sentito la voglia di riprendere la storia: c’era qualcosa rimasto in sospeso. Il primo libro è andato molto bene e diversi lettori mi hanno chiesto di continuare. È stato uno stimolo decisivo».

Nel nuovo romanzo ritroviamo una nuova indagine di Francesco Fabbris, affiancata da una seconda linea narrativa ambientata nell’aprile 1945, nei giorni della Liberazione di Torino. Una scelta non casuale, spiega l’autore. Durante le ricerche, Falco si è imbattuto nel volume La liberazione di Torino di Gigi Padovano: «Un capitolo, dedicato alla Resistenza delle persone comuni, ha colpito la mia immaginazione. Da lì è nato il personaggio di Viviana Piovano. Con l’occasione dell’80º anniversario della Liberazione, mi fa piacere aver scritto un romanzo che aiuta a rinfrescare la memoria e ricorda che per compiere gesti importanti non serve essere eroi, ma persone ordinarie con grandi valori».

Falco confessa che non si aspettava il riscontro ottenuto dal primo libro, nato da una passione personale: «Da anni desideravo scrivere qualcosa sui lavandai, una realtà a pochi chilometri da casa mia che mi ha sempre affascinato. Non avrei mai immaginato di essere ringraziato dai figli dei lavandai e da tanti lettori per aver fatto scoprire loro un pezzo di storia e angoli poco conosciuti di Torino. È stata una grande soddisfazione».

Il nuovo volume è dedicato alla memoria di due donne che hanno ispirato il personaggio di Viviana Piovano. «È un modo per rendere omaggio a loro e a tutti coloro che, con coraggio e sacrificio, ci hanno permesso di vivere ottant’anni di libertà e democrazia», conclude Falco.

Con L’eredità della lavandaia, l’autore torinese intreccia ancora una volta storia, memoria e racconto popolare, confermando la forza narrativa di un mondo – quello dei lavandai di Bertolla – capace di sorprendere e commuovere.