Scatti di carriera e aumenti di stipendio per un lavoratore su due: siglato l'accordo tra ospedale e dipendenti per Città della Salute

Scatti di carriera e aumenti di stipendio per un lavoratore su due. Ecco alcuni degli aspetti più interessanti dell'intesa trovata nelle scorse ore tra i rappresentanti aziendali di Città della Salute e i sindacati di categoria di coloro che quotidianamente operano tra corsie e reparti. A firmarla, ponendo fine a un'attesa che durava ormai dal 2019, sono stati rsu e delegati e la Direzione, guidata dal direttore generale Livio Tranchida.

L'accordo prevede l’attribuzione delle progressioni economiche: si tratta insomma di uno scatto di carriera e conseguente aumento di stipendio per il 50% dei dipendenti del comparto aventi diritto (infermieri, professioni tecnico – sanitarie, Oss, amministrativi, tecnici). L’integrativo mette in luce i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche, con decorrenza dallo scorso 1 gennaio e di durata quadriennale, con l'obiettivo di riconoscere il maggior grado di competenze professionali progressivamente acquisite.



Grazie alla destinazione dei fondi 2025, sono stati destinati, per quest'anno, 3.670.700 euro che consentiranno la possibilità di garantire la progressione economica orizzontale ad un numero di dipendenti non superiore al 50% degli aventi diritto per ciascuna area e profilo professionale (circa 3409 dipendenti). L’Azienda emetterà un apposito avviso interno per almeno 30 giorni, durante i quali i dipendenti interessati presenteranno domanda per l’accesso alla selezione secondo le procedure concordate. Al termine saranno definite le graduatorie degli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti nell’accordo firmato ieri, sulla base della media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite, esperienza professionale maturata nell’attuale area di appartenenza, esperienza professionale complessiva, formazione certificata e per anzianità.

“Un traguardo molto importante che è stato possibile raggiungere grazie al ritrovato clima collaborativo. Il mio ringraziamento va a tutta la delegazione sindacale (OO.SS. E RSU). La sottoscrizione di questo accordo ci permetterà di valorizzare e premiare il lavoro e la professionalità dei nostri dipendenti, ogni giorno in prima linea per accogliere le fragilità e dare risposte appropriate ai bisogni di salute della cittadinanza” dichiara Livio Tranchida (Direttore generale CDSS).