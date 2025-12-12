 / Attualità

L'inverno si decide a fare sul serio: in arrivo pioggia e neve dopo il fine settimana

Bel tempo e stabilità fino al weekend, poi martedì una perturbazione in arrivo da Sud porterà precipitazioni che, in montagna, regaleranno fiocchi

Pioggia in arrivo nella prossima settimana, con neve in quota

Bel tempo e stabilità fino a fine settimana, poi martedì una perturbazione in arrivo da sud porterà piogge e nevicate in montagna. Ecco cosa prevedono gli esperti meteo per i giorni a venire. A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a domenica 14 dicembre cielo per la gran parte del tempo sereno o poco nuvoloso su Alpi, pianure limitrofe. Nebbie anche persistenti nelle pianure più orientali.

Temperature oltre la media soprattutto nei valori massimi, che saranno comprese tra 12 e 15 °C. Minime molto basse grazie al cielo sereno e alle lunghe notti, con valori tra 0 e 5 °C su pianure, con locali brinate o gelate e valori localmente sotto lo 0.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili.

Lunedì 15 dicembre nuvolosità in aumento nel corso della giornata a partire dalla Liguria verso nord, per l'approssimarsi di una perturbazione che potrebbe portare le prime pioggie sempre in Liguria nella serata. Temperature in calo con gelate e brinate più diffuse al mattino su pianure, e massime non oltre i 10/12 °C.

Martedì 16 dicembre sono attese piogge moderate e diffuse su Piemonte e valle d'Aosta, con nevicate generalmente oltre i 1000/1200 m, localmente più in basso sul cuneese tra monregalese e Langhe. Temperature in forte calo soprattutto nelle massime per via delle precipitazioni e comprese tra 2 e 6 °C su pianure.

Tendenza successiva: ancora residue precipitazioni mercoledì mattina, poi graduale miglioramento, anche se in un contesto non totalmente anticiclonico.

Per maggiori approfondimenti su Torino e provincia è possibile consultare il sito di Datameteo.

