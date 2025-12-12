L'inverno si decide a fare sul serio: in arrivo pioggia e neve dopo il fine settimana

Bel tempo e stabilità fino a fine settimana, poi martedì una perturbazione in arrivo da sud porterà piogge e nevicate in montagna. Ecco cosa prevedono gli esperti meteo per i giorni a venire. A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a domenica 14 dicembre cielo per la gran parte del tempo sereno o poco nuvoloso su Alpi, pianure limitrofe. Nebbie anche persistenti nelle pianure più orientali.

Temperature oltre la media soprattutto nei valori massimi, che saranno comprese tra 12 e 15 °C. Minime molto basse grazie al cielo sereno e alle lunghe notti, con valori tra 0 e 5 °C su pianure, con locali brinate o gelate e valori localmente sotto lo 0.

Venti: generalmente assenti o deboli variabili.

Lunedì 15 dicembre nuvolosità in aumento nel corso della giornata a partire dalla Liguria verso nord, per l'approssimarsi di una perturbazione che potrebbe portare le prime pioggie sempre in Liguria nella serata. Temperature in calo con gelate e brinate più diffuse al mattino su pianure, e massime non oltre i 10/12 °C.

Martedì 16 dicembre sono attese piogge moderate e diffuse su Piemonte e valle d'Aosta, con nevicate generalmente oltre i 1000/1200 m, localmente più in basso sul cuneese tra monregalese e Langhe. Temperature in forte calo soprattutto nelle massime per via delle precipitazioni e comprese tra 2 e 6 °C su pianure.

Tendenza successiva: ancora residue precipitazioni mercoledì mattina, poi graduale miglioramento, anche se in un contesto non totalmente anticiclonico.

Per maggiori approfondimenti su Torino e provincia è possibile consultare il sito di Datameteo.