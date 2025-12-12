Scoprire Borgo Filadelfia: dalla periferia agricola a quartiere moderno

Un viaggio alla scoperta di Borgo Filadelfia e della sua storia, dalle origini rurali alle trasformazioni legate alle Olimpiadi del 2006. È quanto propone la Circoscrizione 8 nell’ambito del ciclo “Scopriamo insieme la Circoscrizione 8 dal passato ad oggi”, un programma di incontri online dedicati alla conoscenza dei quartieri del territorio.

L’appuntamento dedicato a Borgo Filadelfia si terrà martedì 16 dicembre 2025, dalle 17.30 alle 19, con ritrovo presso gli spazi di via Pettiti 24. La zona, situata nella periferia sud, affonda le sue radici in un passato agricolo caratterizzato dalla presenza di numerose cascine. Oggi il quartiere porta il nome dello storico Stadio Filadelfia, casa del Grande Torino, e rappresenta una delle aree urbane più recenti della città, sviluppatasi nel corso del Novecento.

Il toponimo “Filadelfia” è un omaggio alla città statunitense di Philadelphia, già prima capitale degli Stati Uniti, in un parallelismo simbolico con il ruolo di Torino come prima capitale dell’Italia unita. La visita guidata approfondirà l’evoluzione del quartiere, soffermandosi sulle trasformazioni che hanno interessato l’area in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2006, nonché sul passato degli ex Mercati Generali, presenza storica del territorio.

L’iniziativa rientra in un ciclo di quattro incontri-conferenze rivolti alla cittadinanza, trasmessi online su Zoom e successivamente registrati, pensati per raccontare la storia dei quartieri e valorizzare le loro peculiarità urbanistiche, culturali e sociali.